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Governo prorroga prazo de contestação de descontos indevidos

Agora vai até 20 de junho; R$ 2,9 bilhões já foram devolvidos aos segurados em todo o país

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O governo federal estendeu o prazo para que aposentados e pensionistas possam contestar descontos fraudulentos em seus benefícios do INSS. Joseane Zanardi Parodi, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-SP, analisa o assunto.

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