Governo prorroga prazo de contestação de descontos indevidos

O governo federal estendeu o prazo para que aposentados e pensionistas possam contestar descontos fraudulentos em seus benefícios do INSS. Joseane Zanardi Parodi, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-SP, analisa o assunto.



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