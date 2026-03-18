Guerra no Oriente Médio pode impactar o agro de 'forma crítica'
Federação aponta riscos às exportações e aumento dos custos de produção
Os conflitos no Oriente Médio devem impactar as exportações do agronegócio brasileiro de forma crítica. A conclusão é da Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo).
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