Guerra no Oriente Médio pode impactar o agro de 'forma crítica'

Os conflitos no Oriente Médio devem impactar as exportações do agronegócio brasileiro de forma crítica. A conclusão é da Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo).



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