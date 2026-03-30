IA recebe 50 milhões de mensagens diárias sobre relacionamentos

Uma pesquisa da Universidade de Stanford revelou que as respostas de IA's sobre relacionamentos e assuntos terapêuticos focam naquilo que o usuário quer ouvir em vez do que precisa ser dito.



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