IA recebe 50 milhões de mensagens diárias sobre relacionamentos
Pesquisadores alertam para respostas que contribuem para decisões impulsivas
Uma pesquisa da Universidade de Stanford revelou que as respostas de IA's sobre relacionamentos e assuntos terapêuticos focam naquilo que o usuário quer ouvir em vez do que precisa ser dito.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
MEC lança plataforma para facilitar volta do público ao ensino médio
Objetivo do Ministério da Educação é facilitar processo de matrícula escolar
Presidente do Egito pede que Trump interrompa conflito
Abdel Fattah Al-Sisi afirmou que ofensiva vai desencadear choque duplo de escassez de oferta
Espanha fecha espaço aéreo para aviões militares dos EUA
Segundo comunicado, governo também não autoriza utilização de bases militares para aeronaves envolvidas
Mais de 40 espécies entram em regras de proteção internacional
Cerca de 60 negociadores participaram dos debates e construíram acordo inédito
Ucrânia visa exportação de drones ao Oriente Médio
Presidente Volodymyr Zelensky visitou região do Golfo para negociar acordos com países-alvos
Israel ordena expansão da ofensiva militar no Líbano
Objetivo é criar 'zona de segurança' na fronteira e impedir ataques do grupo Hezbollah
Volodymyr Zelensky propõe interrupção de ataques entre Rússia e Ucrânia
Segundo ele, objetivo é enfrentar a crise do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio
Brasil bloqueia acordo sobre tarifas de comércio eletrônico
Sem consenso, regra que evitava taxas deixa de valer entre os países
Juros do cartão de crédito somam 436% ao ano em fevereiro
É a linha de crédito mais cara do mercado; mais de 40 milhões de brasileiros estão no rotativo
Índia e Rússia podem retomar comércio de gás natural
Nova Déli reduziu compras de Moscou em troca de redução de tarifas norte-americanas
Postos ampliam margens de lucro com diesel em até 70%
Alta nos preços acontece mesmo após medidas do governo para conter petróleo
Livros ganham 3 milhões de novos leitores no Brasil
Crescimento no consumo de livros é impulsionado por jovens e mulheres negras
Governo prorroga prazo de contestação de descontos indevidos
Agora vai até 20 de junho; R$ 2,9 bilhões já foram devolvidos aos segurados em todo o país
Trump diz que novo líder supremo do Irã é homossexual
Segundo presidente, Mojtaba Khamenei está em 'posição difícil'; orientação é considerada crime no país