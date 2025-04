Impactos do garimpo ilegal vão muito além dos danos ambientais, afirma professor

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Pará mostrou que 77% da área de garimpo no Brasil tem exploração ilegal. Segundo o levantamento, a atividade ilegal em busca de ouro ameaça a vida na floresta amazônica e afeta comunidades indígenas, além de áreas de preservação florestal.





Segundo Vargas, a falta de estrutura para o monitoramento em larga escala das ações ilegais e o contingente de trabalhadores extremamente pobres e aliciáveis são algumas das dificuldades para se combater a prática.





“O problema, tampouco, é apenas a atividade econômica do garimpo em si. O problema é o garimpo não regularizado, sem um fomento e um apoio para que as pessoas que ali vivem dele possam se beneficiar, gerando renda e riqueza de um lado com preservação do outro”, completa.