Incêndio de grandes proporções atinge galpão comercial em Guarulhos (SP)
Pelo menos 14 viaturas dos bombeiros estão no local; não há relatos de feridos
Na tarde desta quinta-feira (27), um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão comercial na cidade de Guarulhos, em São Paulo, perto do Aeroporto Internacional. Pelo menos 14 viaturas dos bombeiros foram acionadas, e o trânsito foi interrompido na região. Não há registros de feridos até o momento.
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