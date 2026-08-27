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Incêndio de grandes proporções atinge galpão comercial em Guarulhos (SP)

Pelo menos 14 viaturas dos bombeiros estão no local; não há relatos de feridos

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Na tarde desta quinta-feira (27), um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão comercial na cidade de Guarulhos, em São Paulo, perto do Aeroporto Internacional. Pelo menos 14 viaturas dos bombeiros foram acionadas, e o trânsito foi interrompido na região. Não há registros de feridos até o momento.

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