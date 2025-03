Início do outono deve ser marcado por retorno de clima instável; confira a previsão do tempo

A tendência para o primeiro final de semana de outono no Centro-Sul é que as chuvas e as instabilidades climáticas retornem, diz o meteorologista da Climatempo Vitor Takao, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (20). O especialista explica que a chegada da nova estação é caracterizada pelo avanço das frentes frias pela costa do Brasil e pela transição entre o período chuvoso, que marca o verão, e o período seco, do inverno.



“Entre hoje e amanhã, o tempo continua firme na região Centro-Sul do país. Mas, no final de semana, a instabilidade leva à possibilidade de pancadas de chuva e tempo nublado.”, conclui o especialista.