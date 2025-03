Isenção do ICMS para produtos da cesta básica 'não vai resolver o problema', diz economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (10), o economista Igor Lucena comenta que os planos do governo federal para reduzir o preço dos alimentos , como a isenção temporária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para produtos da cesta básica, "não vai resolver o problema".



Lucena pontua que a alta nas prateleiras está relacionada à produção agrícola do Brasil, que registrou uma safra menor em relação ao ano passado e o país teve uma maior demanda. "Na prática, a única coisa que vai resolver o preço dos alimentos é a entressafra", afirma. Para o especialista, os custos devem ceder a partir do final de abril, com a entrada de uma nova safra no mercado.



O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou, na quinta-feira (6), medidas para baratear os alimentos , entre elas a revisão de tarifas para carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoitos e massas.