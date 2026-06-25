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Kiev vai realizar ataques preventivos contra instalações russas

Segundo Volodymyr Zelensky, alvos são infraestruturas usadas pela Rússia para fins bélicos

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que Kiev realizará ataques preventivos contra infraestruturas usadas pela Rússia no conflito em andamento.

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