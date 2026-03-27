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Kremlin nega que Putin tenha pedido ajuda a empresários

Segundo porta-voz, líderes empresariais consideraram como 'dever' contribuir para o governo

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O Kremlin negou que o presidente Vladimir Putin tenha solicitado a grandes empresários doações para estabilizar as finanças da Rússia, após reunião com líderes empresariais.

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