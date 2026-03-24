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Lei que autoriza venda de remédios em supermercados entra em vigor

Farmácias poderão ser instaladas em áreas delimitadas e sob supervisão de farmacêuticos

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A nova legislação que autoriza a instalação de farmácias e drogarias dentro dos supermercados entrou em vigor no Brasil. O presidente do Conselho Federal de Farmácia analisa a mudança.

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