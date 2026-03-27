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Livros ganham 3 milhões de novos leitores no Brasil

Crescimento no consumo de livros é impulsionado por jovens e mulheres negras

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Panorama do consumo de livros da Câmara Brasileira do Livro em parceria com a Nielsen BookData mostra que o Brasil ganhou 3 milhões de leitores em 2025.

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