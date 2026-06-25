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Mais de 2.000 redes de ensino se inscreveram voluntariamente no 'Enem dos professores'

Número representa participação de 85% dos estados brasileiros e 96% das capitais

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A Prova Nacional do Docente de 2026 contará com a participação voluntária de mais de 2.000 redes de ensino em todo o Brasil.

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