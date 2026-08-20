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Mais de 30% dos candidatos dizem não ter bens para declarar ao TSE

Proporção é maior entre deputados federais do que governadores e senadores

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O TSE registra que mais de um terço dos candidatos nas próximas eleições declarou não possuir bens.

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