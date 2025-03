Mamografia para mulheres a partir dos 40 reduz mortalidade por câncer de mama, diz médico

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (5), Ruffo Freitas Junior, médico mastologista e assessor especial da Sociedade Brasileira de Mastologia, analisa que a ampliação da faixa etária para a mamografia de rastreio é essencial para reduzir as chances de morte pelo câncer de mama .



O médico ressalta que, em um estudo realizado no Reino Unido, o mapeamento precoce, a partir dos 40 anos, reduziu a mortalidade das mulheres pesquisadas em 17%. O especialista afirma que o rastreio anual da doença para mulheres acima dos 40 anos é essencial — 25% dos diagnósticos são feitos na faixa etária de 40 a 49 anos.



Entidades médicas apresentaram um parecer para a ANS (Agência Nacional de Saúde) com o objetivo de estender a mamografia de rastreio para todas as mulheres, de 40 a 79 anos, independentemente de sintomas. A entidade seguia o protocolo do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer: mamografias a cada dois anos para as mulheres com idades entre 50 e 69 anos.