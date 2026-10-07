Marco Rubio diz que Irã perdeu controle do estreito de Ormuz
Segundo secretário de Estado, sanções dos EUA foram 'devastadoras' para a economia iraniana
O controle do Irã no estreito de Ormuz supostamente teria sido neutralizado, de acordo com o secretario de Estado norte Americano, Marco Rubio.
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