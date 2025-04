Medo de um ataque russo ultrapassa a fronteira da Ucrânia, analisa especialista

“O medo de um ataque, de fato, acaba ultrapassando a fronteira da Ucrânia ”, afirma Giovana Branco, doutoranda de ciência política da Universidade de São Paulo e pesquisadora de política russa, em conversa com o Conexão Record News desta quarta-feira (30), sobre a acusação de Zelensky envolvendo exercícios militares rivais em Belarus .



Segundo Giovana, a diferença entre a Ucrânia e resto do Leste Europeu é que países como a Polônia, estão na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e acabam protegidos pelo guarda-chuva nuclear americano, o que tornaria praticamente impossível um ataque russo nessas regiões.



O presidente ucraniano acusou a Rússia de usar esses exercícios como pretexto para preparar uma eventual ofensiva na região de Belarus. Durante uma participação remota em uma cúpula de Varsóvia nesta terça-feira (29), Volodymyr Zelensky disse "ser assim que se iniciam novos ataques, mas que não é possível saber o alvo".



Belarus e a Rússia são países aliados e anunciaram ações militares conjuntas para setembro. Antes do começo da guerra da Ucrânia , milhares de tropas russas foram para o país, usado como uma "plataforma" de deslocamento de soldados.