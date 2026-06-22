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Menores de 5 anos concentram 53,8% das internações por queimaduras

Entidade alerta para fogueiras e fogos de artifício no período de festas juninas

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Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que crianças com menos de 5 anos são as mais afetadas por queimaduras entre pacientes pediátricos no Brasil.

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