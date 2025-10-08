Logo R7.com
Metanol: antídoto está disponível em nove estados brasileiros

Ministério da Saúde já entregou 1.125 unidades de etanol farmacêutico

Conexão Record News|Do R7

Já são três mortes confirmadas por intoxicação por metanol no estado de São Paulo. 176 casos foram notificados. Antídoto contra a intoxicação por metanol está disponível já em nove estados. O Ministério da Saúde já entregou 1.125 unidades de etanol farmacêutico.

