Metanol: antídoto está disponível em nove estados brasileiros

Já são três mortes confirmadas por intoxicação por metanol no estado de São Paulo. 176 casos foram notificados. Antídoto contra a intoxicação por metanol está disponível já em nove estados. O Ministério da Saúde já entregou 1.125 unidades de etanol farmacêutico.



