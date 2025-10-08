Metanol: antídoto está disponível em nove estados brasileiros
Ministério da Saúde já entregou 1.125 unidades de etanol farmacêutico
Já são três mortes confirmadas por intoxicação por metanol no estado de São Paulo. 176 casos foram notificados. Antídoto contra a intoxicação por metanol está disponível já em nove estados. O Ministério da Saúde já entregou 1.125 unidades de etanol farmacêutico.
