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Moradores da Crimeia enfrentam racionamento de gasolina

Rússia tem registrado ataques ucranianos diários à infraestrutura petrolífera

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Os moradores da Crimeia enfrentam racionamento de gasolina devido a restrições no fornecimento da Rússia após ataques ucranianos.

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