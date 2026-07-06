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Musculação pode reverter sinais de envelhecimento do coração

Participantes de estudo tiveram redução de 5,5% em indicador assossiado ao envelhecimento cardíaco

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Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Londrina demonstrou que a prática de musculação pode reverter sinais do envelhecimento cardíaco em mulheres com 60 anos ou mais.

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