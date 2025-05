'Não agir pela emoção', aconselha especialista para evitar problema em leilões

A Receita Federal de São Paulo realizará, no mês de maio, um novo leilão de mercadorias apreendidas . No total, serão 200 lotes com valores iniciais que variam de R$ 1.940,00 a R$ 60 mil. O leilão será online e é destinado tanto para pessoas físicas, quanto jurídicas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (14), Sami Raicher, leiloeiro público oficial, dá dicas para quem deseja participar. “É muito importante ler o edital, que é o coração do leilão, fazer a visita pessoal, verificar as condições. Às vezes uma foto mal tirada você acha que o bem tá em boas condições, mas quando você chega lá pode ter uma trinca”, diz Raicher.



O leiloeiro explica que o lance é irretratável e irrevogável, então uma multa é cobrada em caso de desistência, e reforça a importância de não agir pela emoção. “O leilão é algo muito sério”, completa.