Novo sistema de check-in digital passa a ser obrigatório para hotéis e pousadas
Mudança permite que viajante adiante o processo para evitar filas
Os hotéis e pousadas passam a adotar a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital.
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