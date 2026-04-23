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Novo sistema de check-in digital passa a ser obrigatório para hotéis e pousadas

Mudança permite que viajante adiante o processo para evitar filas

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Os hotéis e pousadas passam a adotar a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital.

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