Número de embarcações em Ormuz cai para menor nível em dois meses

O número de embarcações pelo estreito de Ormuz caiu para o menor nível em mais de dois meses, com apenas sete navios mercantes atravessando a via na última terça-feira (6), o menor número desde 23 de julho.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!