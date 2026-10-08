Número de embarcações em Ormuz cai para menor nível em dois meses
Volume de petróleo bruto que atravessa a rota caiu 27% em relação ao pré-guerra
O número de embarcações pelo estreito de Ormuz caiu para o menor nível em mais de dois meses, com apenas sete navios mercantes atravessando a via na última terça-feira (6), o menor número desde 23 de julho.
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