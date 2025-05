Segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada caiu 18,1% entre 2015 e 2024. A queda de 1,64 milhão para 1,34 milhão representa uma redução de quase 300 mil vínculos empregatícios.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (16), Ciro Ferrando, professor da FGV Direito Rio, comenta que o resultado "é uma situação multifatorial", que inclui uma crise econômica e a estagnação salarial da categoria. "O reajuste que foi notado nesse período acumulou apenas 6,7% de 2015 a 2024", aponta o especialista.



“Por conta disso, nós tivemos também o avanço na educação, na formação e na qualificação das pessoas envolvidas, tanto que tivemos um aumento expressivo no número de pessoas com nível superior, ensino médio e completo, o que tem gerado um afastamento dos trabalhadores com relação a essa atividade [CLT]”, completa Ferrando.