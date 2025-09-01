O que significa a queda de confiança da indústria exportadora do Brasil?

As tarifas de 50% impostas às exportações brasileiras pelo governo de Donald Trump fizeram a confiança da indústria exportadora do Brasil desabar. Entre junho e agosto, o índice calculado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) caiu de 50,2 pontos para 45,6. O índice varia de 0 a 100. Os valores acima de 50 indicam confiança, e abaixo, falta de confiança.



“Diminui o investimento. Se diminuir o investimento, os empresários menos corajosos podem mexer até com inflação , pode mexer com emprego e renda”, avalia o economista Ricardo Buso.





Entretanto, ele alerta que o Brasil pode enfrentar dificuldades nesta disputa. Ao Conexão Record News de segunda-feira (1º), o especialista comenta que o governo brasileiro está amparado pela Lei de Reciprocidade Econômica para retaliar as tarifas econômicas impostas pelos Estados Unidos. Ele explica que o Planalto deseja arrastar a Casa Branca para negociar taxas mais baixas aos produtos brasileiros.



