O que significa a queda de confiança da indústria exportadora do Brasil?
Índice calculado pela CNI caiu após o tarifaço de Trump; economista Ricardo Buso analisa
As tarifas de 50% impostas às exportações brasileiras pelo governo de Donald Trump fizeram a confiança da indústria exportadora do Brasil desabar. Entre junho e agosto, o índice calculado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) caiu de 50,2 pontos para 45,6. O índice varia de 0 a 100. Os valores acima de 50 indicam confiança, e abaixo, falta de confiança.
“Diminui o investimento. Se diminuir o investimento, os empresários menos corajosos podem mexer até com inflação, pode mexer com emprego e renda”, avalia o economista Ricardo Buso.
Ao Conexão Record News de segunda-feira (1º), o especialista comenta que o governo brasileiro está amparado pela Lei de Reciprocidade Econômica para retaliar as tarifas econômicas impostas pelos Estados Unidos. Ele explica que o Planalto deseja arrastar a Casa Branca para negociar taxas mais baixas aos produtos brasileiros. Entretanto, ele alerta que o Brasil pode enfrentar dificuldades nesta disputa.
"Vamos lembrar da China, a China é muito emblemática. Chegou retaliando desde o começo, aí o governo americano simplesmente prorrogou o início do da vigência do tarifaço para o mundo inteiro, menos para a China porque retaliou. Aí a China não se intimidou, escalou a retaliação e aí sim chegaram a uma grande negociação. Só que o poder de negociação do Brasil é muito inferior ao da China, é muito inferior ao dos Estados Unidos ", comenta Buso.
