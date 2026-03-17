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Pesquisa mostra quanto do salário mínimo é gasto com alimentos

Relatório de fevereiro mostrou que São Paulo é a capital do país mais cara

Conexão Record News|Do R7

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Um relatório divulgado em fevereiro revela que São Paulo é a capital onde os trabalhadores precisam dedicar mais tempo mensalmente para comprar alimentos. O economista Rodrigo Simões fala sobre o assunto.

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