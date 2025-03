‘Política nacional de resíduos sólidos é incrível’, diz especialista ao comentar programa do BNDES

"Todos nós podemos fazer algo, mas precisamos mais do que nunca de agentes catalisadores dessa mudança, que estejam conscientes", afirma Sandro Paulino de Faria, biólogo e especialista em biodiversidade, ao comentar o novo edital do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) voltado para cooperativas de catadores de material reciclável .



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14), Faria destaca que a iniciativa "é interessante porque fomenta dois aspectos que, na minha opinião, estão esquecidos, que são a circularidade e a logística reversa. O catador que está lá na ponta do esquema, que está na rua fazendo essa triagem, seleção, levando o material reciclável para as suas cooperativas, normalmente não tem acesso a esses créditos".