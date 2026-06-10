Presidente Lula participa da 7ª reunião do Conselhão

Acompanhe um trecho do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a sétima reunião plenária do Conselhão, ocorrida nesta quarta-feira (10).



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