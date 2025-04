Previsão de temporal no Sudeste está relacionada a perturbação na atmosfera; entenda

O último final de semana de abril será de muita chuva pelo Brasil, em especial no Sudeste do país. As regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm alerta de temporal nesta sexta-feira (25).



“A circulação de ventos em níveis um pouco mais elevados da atmosfera , alguns sistemas que contribuem para a perturbação da atmosfera, estão favorecendo a formação de instabilidades”, afirma o meteorologista Vitor Takao, em entrevista ao Conexão Record News .