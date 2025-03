Primeira frente fria do outono deve derrubar as temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país

Segundo Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, a próxima semana trará a primeira frente fria do outono . Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), ele comenta que uma massa de ar gelado chega na segunda-feira (31) à região Sul para diminuir as temperaturas e provocar precipitações no Centro-Oeste do país.



No Norte e no Nordeste, os temporais continuam intensos nos próximos dias devido à ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). Já no Sudeste, a previsão é de sol durante o dia e pancadas ao entardecer em São Paulo e Minas Gerais até o final de semana; no Rio de Janeiro , o sol predomina com máximas de 34°C até domingo (30), quando podem ocorrer chuviscos isolados.