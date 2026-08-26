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Primeiro-ministro de Israel diz que diplomacia com o Irã não é possível

Segundo Netanyahu, 'acordo não pode ser alcançado com selvagens que governam o Irã'

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que não é possível alcançar um acordo diplomático com os atuais governantes do Irã.

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