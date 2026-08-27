Primeiro-ministro do Catar se reúne com autoridades iranianas

O primeiro-ministro do Catar está em Teerã com o objetivo de reativar as negociações para um cessar-fogo na região. O país tem atuado como mediador informal entre os envolvidos no conflito e desempenhou papel crucial na trégua estabelecida em junho.



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