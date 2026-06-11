Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Projeto de renegociações de dívidas de produtores rurais é aprovado

Governo federal teme que medida possa causar impacto nas contas públicas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Senado aprovou a renegociação de dívidas dos produtores rurais. Economista analisa impactos da medida.

Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Dívidas
  • Senado
  • agronegocio
  • gastos-publicos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.