Queda do PIB global deve prejudicar o padrão de vida e o bolso das pessoas, diz especialista

Em meio às incertezas geopolíticas que atingem vários países e às tensões comerciais desde o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) reduziu as previsões para o crescimento mundial em 2025. A projeção, divulgada nesta segunda-feira (17), é de que o PIB (Produto Interno Bruto) mundial avance 3,1% neste ano, contra 3,3% da previsão anunciada em dezembro de 2024.



Em entrevista ao Conexão Record News , o pesquisador Lier Ferreira aponta para um cenário global de restrição. “Conforme essas medidas [taxações dos EUA] forem sendo anunciadas e os países forem retaliando as sanções feitas unilateralmente pelos Estados Unidos , a gente pode ter uma queda ainda maior do PIB global, o que é certamente uma notícia muito ruim, porque, além de prejudicar os países, vai prejudicar o padrão de vida e o bolso das pessoas”, afirma.