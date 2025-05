Reconhecimento facial é capaz de vigiar 40% da população brasileira; especialista analisa riscos

Um estudo da Defensoria Pública da União em parceria com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, divulgado nesta quarta-feira (7), aponta que o Brasil tem 376 projetos ativos de reconhecimento facial , que conseguem vigiar 40% da população. Os dados ainda alertam que o nosso rosto não é apenas filmado, mas também classificado, comparado e identificado, principalmente por órgãos públicos de segurança, na maioria das vezes, sem o conhecimento da população.

Tais processos são perigosos e necessitam de atenção de toda a população. É o que afirma Flávio D'Urso, especialista em direito digital, ao. Segundo D’Urso, apesar das facilidades criadas pela tecnologia, há um grande risco de erros, principalmente com. Para evitar esse tipo de problema, o especialista recomenda que os agentes ajam com mais cautela e recebam orientações para evitar problemas e danos com o constrangimento de vítimas abordadas por confusão.