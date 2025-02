Redução de ultraprocessados na merenda escolar vai promover 'melhor aprendizado', afirma nutróloga

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta terça-feira (4), uma redução de 15% no limite de alimentos processados e ultraprocessados no cardápio da merenda escolar. A decisão vai impactar 40 milhões de alunos em aproximadamente 150 mil escolas públicas do país.



Em entrevista ao Conexão Record News , Fabíola Suano, presidente do departamento de nutrologia da Sociedade Brasileira De Pediatria, destacou os benefícios da medida para os alunos, já que muitos passam grande parte do dia nas escolas , realizando uma ou mais refeições no local.



A nutróloga pontuou que a refeição baseada em hábitos mais saudáveis traz nutrientes que mantêm o funcionamento do cérebro, auxiliam no crescimento e promovem impactos positivos para o desenvolvimento das atividades escolares. “ Comer bem dentro da escola vai se associar diretamente a um melhor aprendizado”, completou.