Rússia acusa EUA de desvio no papel de 'mediador imparcial' da guerra na Ucrânia

A Rússia acusou os Estados Unidos de desvio no papel de "mediador imparcial" da guerra na Ucrânia. Chanceler russo afirmou que Washington está apostando em aumentar pressão das sanções.



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