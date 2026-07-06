Rússia diz que a Ucrânia negou cessar-fogo em região de Donetsk

A Rússia declarou que a Ucrânia rejeitou uma proposta de cessar-fogo temporário para permitir a entrega dos corpos de soldados ucranianos mortos. A oferta incluía uma trégua de seis horas em uma cidade na região estratégica de Donetsk.



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