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Rússia diz que a Ucrânia negou cessar-fogo em região de Donetsk

Segundo Kremlin, trégua foi proposta para facilitar entrega de corpos de soldados ucranianos

Conexão Record News|Do R7

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A Rússia declarou que a Ucrânia rejeitou uma proposta de cessar-fogo temporário para permitir a entrega dos corpos de soldados ucranianos mortos. A oferta incluía uma trégua de seis horas em uma cidade na região estratégica de Donetsk.

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