Rússia x Ucrânia: ‘É muito difícil haver negociação com um conflito acontecendo’, diz especialista

A Rússia propôs uma nova rodada de negociações diretas com a Ucrânia na próxima segunda-feira (2). Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os representantes russos estão prontos para entregar um memorando à delegação ucraniana e fornecer explicações necessárias sobre as exigências para um acordo de paz.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (29), Manuel Furriela, mestre em direito internacional, diz que “é muito difícil haver negociação com um conflito acontecendo” e destaca a importância de um cessar-fogo para dar andamento nas conversas.



Em meio às tensões entre Rússia e Estados Unidos , o Secretário de Estado americano conversou com o chanceler russo, Marco Rubio , que reiterou o apelo de Donald Trump por uma conversa construtiva com Kiev. Segundo o especialista, essa é uma negociação complexa, ainda mais porque a “Rússia não abre mão de levar nesse acordo um percentual bem grande, entre 20% e 22%, do território ucraniano ”.