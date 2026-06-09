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Saiba os próximos passos após suspensão da dose do Butantan

Vacina é a primeira do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira

Conexão Record News|Do R7

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O 'Conexão Record News' desta terça-feira (9) conversou com a infectologista Sarah Dominique para compreender os desdobramentos da suspensão da vacina contra a dengue.

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