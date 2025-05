Saiba quais são os melhores métodos para prevenção de doenças respiratórias

A cidade de Florianópolis (SC) declarou estado de emergência devido ao aumento no número de doenças respiratórias . Segundo a prefeitura, os atendimentos pediátricos cresceram 84% entre os meses de janeiro e abril deste ano — entre os atendimentos clínicos em adultos, a alta foi de 42%.



Além da capital catarinense, os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em mais 17 capitais e têm preocupado autoridades de saúde. No estado de São Paulo, 35% das internações são por doenças do tipo.





Conexão Record News desta sexta-feira (2), o pneumologista Flávio Arbex explica que o período do ano, que vai de maio a setembro, é propício para o desenvolvimento de problemas respiratórios devido ao frio e às aglomerações. O médico também destaca o risco no ambiente escolar, com a proximidade das crianças em locais fechados. Em entrevista aodesta sexta-feira (2), o pneumologista Flávio Arbex explica que o período do ano, que vai de maio a setembro, é propício para o desenvolvimento de problemas respiratórios devido ao frio e às aglomerações. O médico também destaca o risco no ambiente escolar, com a proximidade das crianças em locais fechados.





O ar seco, segundo o médico, contribui para a propagação do vírus, uma vez que o efeito gera secura da mucosa — o que abre espaço para um ambiente ideal para as síndromes respiratórias. Arbex também recomenda para a população ficar atenta aos sintomas que necessitam de atendimento emergencial, como febre alta, cansaço e falta de ar.





máscaras de proteção, recomendadas para pessoas que estão com sintomas não propaguem vírus. Outras medidas recomendadas pelo especialista para a prevenção são lavar as mãos frequentemente, cobrir os braços ao tossir e espirrar, além de deixar os ambientes ventilados. Um acessório frequente na época da pandemia de Covid-19 continua sendo útil: as, recomendadas para pessoas que estão com sintomas não propaguem vírus.