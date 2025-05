São Paulo pode ter temperaturas abaixo de 10ºC na manhã desta sexta (30)

O clima deve continuar instável em parte da região Sul, que registrou neve pela primeira vez no ano em São José dos Ausentes . As menores temperaturas do ano são esperadas nos próximos dias em diversas partes do país.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (29), Giovanni Dolif, doutor em meteorologia e coordenador substituto do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), comenta os efeitos da frente fria no Brasil.



Segundo o meteorologista, o ar frio chegou até a região Norte, derrubando a temperatura no Acre para 19ºC. A cidade de Cuiabá, conhecida pelas altas temperaturas, enfrenta os mesmos 18ºC de São Paulo.



Ubatuba, no litoral paulista, enfrenta neblinas nos trechos de serra devido à condensação do ar formada pelo declive. Já a capital de São Paulo tem céu limpo, ma deve ter tempo frio na manhã de sexta-feira (30). Segundo o meteorologista, a cidade pode registrar temperaturas abaixo dos 10ºC. Já o Rio de Janeiro tem 24ºC, com céu nublado e sem previsão de chuvas.