São Paulo tem previsão de queda nas temperaturas até o fim da semana e pouca chance de chuva

Após uma onda de frio , São Paulo inicia a semana com temperaturas amenas, que devem elevar no decorrer dos dias. No entanto, a previsão é que a semana termine com queda nos termômetros , segundo Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (2).



Existe também previsão de chuva para os próximos dias em Santa Catarina, Paraná e parte do Rio Grande do Sul. No Sudeste, entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a chance de precipitações é fraca.