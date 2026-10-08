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Saturno está mais próximo da Terra e pode ser visto a olho nu

Alinhamento planetário e período do ano deixam visualização mais propícia

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Após a Terra se alinhar entre o Sol e Saturno, o planeta dos anéis se encontra mais próximo da órbita terrestre e poderá ser visto a olho nu por um curto período.

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