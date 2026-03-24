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Sistema Cantareira termina verão com pior patamar em 10 anos

Redução da pressão da água na região metropolitana de SP deve ser mantida em 10 horas por dia

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Reservatório do Cantareira, que abastece grande parte da população da área metropolitana de São Paulo, registrou o pior nível neste período em 10 anos.

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