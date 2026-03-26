STF define regra para limitar 'penduricalhos'

A decisão do Supremo Tribunal Federal de cortar diversos benefícios de servidores públicos, como auxílios moradia, natalinos e de combustível, foi tema de análise do professor de Direito Constitucional Alessandro Soares.



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