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STF define regra para limitar 'penduricalhos'

Estima-se que haverá uma economia de R$ 7 bilhões por ano

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A decisão do Supremo Tribunal Federal de cortar diversos benefícios de servidores públicos, como auxílios moradia, natalinos e de combustível, foi tema de análise do professor de Direito Constitucional Alessandro Soares.

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