Temperaturas permanecem altas e podem causar pancadas de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste

Frente fria na região Sul deve ocasionar maior volume de chuva e, consequentemente, inundações, explica doutor em meteorologia

Conexão Record News|Do R7

As temperaturas em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste “vão ficar acima da média para essa época e, com essa temperatura mais alta, pode ter algumas pancadas de chuva e até trovoadas”, explica Giovanni Dolif, doutor em meteorologia, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (25).

O meteorologista diz que, como o Brasil é um país de dimensões continentais, são registrados diferentes regimes de chuva. “Enquanto o centro, o sudeste e até o sul da Amazônia estão num período de estiagem, o extremo sul não tem um período seco bem definido. Chove ao longo do ano todo”, diz.

Já no Sul, Dolif pontua que são esperadas precipitações ao longo do ano todo. “De vez em quando passa uma frente fria que causa um volume maior de chuva. Foi o que aconteceu de sexta (22) para sábado (23)”, completa ao comentar as inundações registradas em Santa Catarina.

