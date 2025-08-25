Temperaturas permanecem altas e podem causar pancadas de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste

As temperaturas em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste “vão ficar acima da média para essa época e, com essa temperatura mais alta, pode ter algumas pancadas de chuva e até trovoadas”, explica Giovanni Dolif, doutor em meteorologia, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (25).



O meteorologista diz que, como o Brasil é um país de dimensões continentais, são registrados diferentes regimes de chuva. “Enquanto o centro, o sudeste e até o sul da Amazônia estão num período de estiagem, o extremo sul não tem um período seco bem definido. Chove ao longo do ano todo”, diz.



Já no Sul , Dolif pontua que são esperadas precipitações ao longo do ano todo. “De vez em quando passa uma frente fria que causa um volume maior de chuva. Foi o que aconteceu de sexta (22) para sábado (23)”, completa ao comentar as inundações registradas em Santa Catarina.