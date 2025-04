Trump anuncia pausa de 90 dias para tarifas recíprocas, mas deixa China de fora da decisão

As tarifas de 125% contra a China não proíbe, mas torna invíavel o comércio de produtos exportados do país asiático, afirma Vladimir Feijó, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo. Segundo ele, a porcentagem será imposta sobre itens que já estão no mercado americano.



A sobretaxa, anunciadas pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira (9), é uma resposta à retaliação do governo chinês, que decidiu taxar em 84% as importações dos Estados Unidos devido à taxação de 104% confirmada pela Casa Branca na última terça-feira (8). Trump ainda anunciou uma pausa de 90 dias para tarifas recíprocas, mas deixou a China de fora da suspensão.



O professor aponta que a medida representa uma “ queda de braço vencida pelos industriais e financiadores dos Estados Unidos”, o que pode ser benéfica para o republicano. “Ele pode querer demonstrar essa imagem indireta de benevolente, ‘eu poderia ferir todo mundo, mas vou optar por adiar', abrindo espaço para negociação”, completa Feijó.