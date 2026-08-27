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TSE incentiva uso de ferramenta contra deepfake em plataforma de vídeos

Ideia é auxiliar no rastreamento do uso indevido de inteligência artificial nas campanhas

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O TSE e o Google estão incentivando os candidatos das eleições de 2026 a utilizarem uma nova ferramenta chamada Likeness ID.

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