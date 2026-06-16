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Ucrânia atinge importante refinaria de petróleo na Rússia

Governo russo confirmou ataque e disse que ainda avalia a extensão dos danos

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia realizou um ataque significativo contra uma das principais refinarias de petróleo da Rússia utilizando um drone. O governo russo confirmou o evento e informou que não houve vítimas após o incêndio resultante no depósito.

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